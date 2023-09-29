В МИД России предрекли расширение AUKUS

Постпред России при отделении ООН Гатилов предрек расширение AUKUS

США будут пытаться консолидировать форматы, подобные военно-политическому альянсу AUKUS (Австралия, Великобритания и США), против Китая и России. Об этом заявил постоянный представитель РФ при Отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов, передает ТАСС.

Дипломат предрек расширение AUKUS. «Саммит в Кэмп-Дэвиде является подтверждением того, что сейчас под эгидой американцев предпринимаются усилия по консолидации этих всяких "троек" — в составе США, Японии и Республики Кореи, "четверок" — это Токио, Сеул, Канберра, Веллингтон. [Идет] сколачивание этих военно-политических форматов, и их политическая направленность очевидна — противостояние России и Китаю и КНДР, в частности», — подчеркнул он.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров в ходе общеполитических дебатов на Генеральной Ассамблее ООН заявил, что в настоящее время США возглавляют процесс создания новых враждебно настроенных союзов на Востоке. Он заявил, что таким образом Соединенные Штаты подтягивают участников к практической кооперации с НАТО и внедряют свою инфраструктуру на тихоокеанском театре военных действий.