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10:17, 29 сентября 2023Среда обитания

Названы лучшие города России для ведения бизнеса

Forbes: Краснодар оказался лучшим городом России для ведения бизнеса

Фото: Scott Graham / Unsplash

Краснодар оказался лучшим городом России для предпринимательства. Такие данные приводятся в рейтинге Forbes.

Столица Кубани с большим отрывом стала лидером в категории «Демография и жилье». Второе место среди самых подходящих для ведения бизнеса городов оказался Южно-Сахалинск — он показал высокие результаты в «Инвестициях и инфраструктуре», «Малом и среднем бизнесе» и «Доходах». Замыкает тройку лидеров Тюмень — она набрала максимум баллов в категории «Качество жизни».

В первую десятку также вошли Калининград, Екатеринбург, Владивосток, Казань, Благовещенск, Новосибирск и Иркутск.

В отдельный рейтинг аналитики Forbes вынесли города в Московской области, так регион вместе со столицей стягивает к себе кадры и финансы со всей страны. Лидером стал Красногорск. Второе место заняли Химки, а третье — Видное. В топ-10 также вошли Люберцы, Мытищи, Королев, Долгопрудный, Домодедово, Раменское и Щелково.

Топ-30 лучших российских городов для ведения бизнеса Forbes составил впервые с 2013 года. Критерии оценивания — «Демография и жилье», «Доходы», «Инвестиции и инфраструктура», «Кадры», «Качество жизни», «Малый и средний бизнес». В рейтинге не учитывались Санкт-Петербург и Москва. Десять лет назад в тройку лидеров входили Калининград, Уфа и Краснодар.

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    Нина Ташевская
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