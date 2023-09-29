Тревел-блогерша назвала восхищающие иностранцев факты о России

Тревел-блогерша рассказала о восхищающих иностранцев фактах о России, которым за границей завидуют. Своим мнением она поделалась в блоге «Лайк Тревел Путешествия» на платформе «Дзен».

По ее словам, жителей других стран шокируют система здравоохранения в России и особенно бесплатная медицина. «Даже эмигранты, которые уехали жить в Европу или Америку, неоднократно повторяют: медицина в РФ одна из лучших, это факт!» — написала автор. Она добавила, что в большинстве стран мира люди оплачивают страховку самостоятельно, в России же бесплатно могут лечиться даже безработные. Также блогерша отметила удобную систему онлайн-записи.

Кроме того, иностранцев удивляет обилие недвижимости у россиян и то, что люди могут покупать несколько квартир, которые сравнимы по стоимости с европейскими. «Вы даже не представляете лицо иностранцев, когда они слышат процент по ипотеке в России, у них реально волосы дыбом встают», — подчеркнула блогерша.

Она рассказала, что европейцы и американцы не верят в обилие программ господдержки семей с детьми в России. «Когда я рассказываю иностранцам, что у всех моих подруг-ровесниц уже по двое-трое детей, которых они начали рожать в свои 22-24 года, то те просто в шоке, — отметила автор. — А потом объясняю, что вступают в брак, заводят детей, родители немного помогают, плюс маткапитал, сниженная ставка по ипотеке».

Ранее переехавшие в Европу россияне рассказали о минусах жизни за границей. Они пожаловались на дорогое жилье, большое количество воров и отсутствие работы.