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17:24, 29 сентября 2023Экономика

Болгария обвинила Россию в попытке замедлить темпы перехода страны к евро

Глава Минфина Болгарии Василев обвинил РФ в попытке замедлить переход к евро

Фото: Eric Gaillard / Reuters

Поддельные новостные сайты, скоординированные хакерские атаки и политические партии с «очень тесными связями с Россией» подорвали доверие к стратегии перехода Болгарии к евро. Несмотря на это, местные власти по-прежнему намерены завершить этот процесс к 2025 году, заявил министр финансов страны Ассен Василев. Его слова приводит Bloomberg.

Глава Минфина уточнил, что пик подобной дискредитационной по отношению к евро кампании пришелся на лето 2023 года. Подобным образом «российские силы» пытались остановить дальнейшее усиление европейской интеграции Болгарии, посетовал Василев. «Мы видели фейковые новости, мы видели российскую пропаганду. Россия (...) пытается дестабилизировать любые усилия в этом направлении (в вопросе евроинтеграции — прим. «Ленты.ру») любой страны», — заключил чиновник.

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Одним из ключевых противников нахождения Болгарии в НАТО и перехода балканского государства на евро является партия «Возрождение». В 2023 году ее представители начали активную кампанию по отмене решения местных властей о размещении к 2025 году в городе Ямбол, расположенном на юге страны, базы НАТО стоимостью 50 миллионов евро. Кроме того, представители «Возрождения» организовали протестные акции против ввода евро, у ряда участников которых были замечены российские флаги.

В апреле 2023 года по итогам опроса Eurobarometer выяснилось, что 67 процентов болгарских респондентов заявили о неготовности страны к переходу на единую европейскую валюту. Менее трети (27 процентов) тогда придерживались обратного мнения.

Ранее Bloomberg сообщил о решении властей Болгарии постепенно сократить поставки российской нефти для местного нефтеперерабатывающего завода «Нефтохим Бургас», принадлежащего «Лукойлу». До конца 2023 года планируется снизить импорт подобного топлива до 80 процентов, а к октябрю 2024-го — добиться полного запрета на его ввоз. Подобное решение связано с тем, что санкции ЕС подразумевают запрет на импорт российской нефти морским путем для всех государств блока до конца 2024 года.

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    Анатолий Акулов
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