Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
23:22, 29 сентября 2023Наука и техника

Эффективность нового российского препарата от рака оценили

Погребняков: эффективность нового российского препарата от рака доходит до 100%

Фото: Unsplash

Эффективность нового препарата российского производства для лечения рака с помощью света может на определенных стадиях доходить до 90-100 процентов. Об этом рассказал врач по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению из НИИ клинической и экспериментальной радиологии ФГБУ «НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина» Минздрава России кандидат медицинских наук Игорь Погребняков, передает РИА Новости.

«Препарат может применяться при лечении пациентов с различными видами опухолей ЖКТ, желчных протоков, мочеполовой системы, верхних дыхательных путей и кожи», — уточнил врач. По его словам, такая разновидность препаратов для борьбы с онкологией хорошо переносится пациентами и не имеет серьезных побочных эффектов.

Однако у лекарства есть противопоказание — это порфириновая болезнь, которая, как уточнил Погребняков, редко встречается в России.

Ранее россиянам назвали группу продуктов с мощным противораковым действием. По словам врача общей практики и телеведущего Александра Мясникова, все виды зеленых салатов защищают от онкологических заболеваний.

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
    Александра Синицына
    Обсудить
    Последние новости

    Миллионы американцев могут остаться без зарплат и пособий. Как США оказались в шаге от глобального социального кризиса?

    Командир «Ахмата» рассказал о ежедневных успехах ВС России

    В Екатеринбурге учителям запретили связь с родителями через WhatsApp и Telegram

    Подозреваемому в убийстве Тупака Шакура предъявили обвинения

    Минтранс оценил ситуацию с риском ареста самолетов ГТЛК за границей

    Шведский боксер объяснил отказ от рукопожатия с россиянином

    Украина ради денег пошла на уступки поддерживающему военных из РФ банку Венгрии

    В США оценили влияние шатдауна на помощь Украине

    Эффективность нового российского препарата от рака оценили

    В США оценили способность российского оружия поражать танки НАТО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости