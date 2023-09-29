Паркинг с дорогими машинами в российском городе затопило водой из канализации

Паркинг с дорогими машинами в Екатеринбурге затопило водой из канализации

В паркинге апарт-отеля «Огни Екатеринбурга» произошел потоп. Припаркованные там дорогие автомобили оказались затоплены сточной водой, передает портал E1.Ru.

Управляющая компания объяснила потоп прорывом канализации. «Вонь стоит дикая, ничего сделать не могут, откачивают воду с шести утра. Машины стоят дорогущие, это какой будет ущерб», — рассказала хозяйка одного из автомобилей.

По данным издания, вывезти свои авто из паркинга смогла только часть владельцев. Остальные не могут добраться до машин, почти наполовину ушедших под воду. В сеть попали кадры с места происшествия, на которых можно увидеть, как в скопившейся жидкости плавают детские самокаты и тележки.

Ранее жильцы нескольких многоквартирных домов в Калининграде пожаловались на подтопление водой из канализации. Коммунальщики не смогли помочь решить проблему и убрать скопление жидкости, вместо этого предложив собственникам дождаться окончания дождей. «Живем как в бегемотнике», — рассказала жительница одного из домов.