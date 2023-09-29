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08:23, 29 сентября 2023Россия

Взрыв произошел в котельной в российском городе

В Чите произошел взрыв в котельной, два человека пострадали

Фото: Cover Images / Globallookpress.com

В Чите произошел взрыв в котельной на 3-й Шубзаводской улице, в результате случившегося пострадали два человека. О происшествии в российском городе стало известно Telegram-каналу Babr Mash.

По данным издания, из строя вышел котел. Предприятие, где все произошло, принадлежит частному лицу.

Двое пострадавших являются сотрудниками котельной, выяснил Babr Mash. Кочегара доставили в больницу в среднетяжелом состоянии с ожогами, его коллегу — в тяжелом с переломами и травмой головы.

Предварительно, котел взорвался из-за разгерметизации труб, которые были повреждены, утверждает издание.

Ранее сообщалось, что в школьной котельной под Омском взорвался паровой котел. Инцидент произошел в селе Пикетное. Тогда пострадал 60-летний работник котельной, мужчину доставили в ожоговый центр с тяжелыми травмами.

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    Анна Щербакова
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