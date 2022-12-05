В российской школе взорвался паровой котел

В школьной котельной под Омском взорвался паровой котел, пострадал человек

В школьной котельной под Омском взорвался паровой котел. Инцидент произошел в селе Пикетное Марьяновского района, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Взрыв произошел 3 декабря — по данным следствия, его спровоцировало кратковременное отключение электричества. «Перестали работать насосы, обеспечивающие циркуляцию воды, вследствие чего поднялось давление в паровом котле, топившемся углем, по каким-то причинам не сработали предохранительные клапаны, и разорвался котел», — рассказали в пресс-службе.

В результате взрыва пострадал 60-летний работник котельной, мужчину доставили в ожоговый центр с тяжелыми травмами. Следователи выясняют причины аварии и устанавливают виновных в произошедшем, возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда.

Ранее на асфальтобетонном заводе в Ямало-Ненецком автономном округе взорвалась бочка с битумом. В результате пострадали два человека, было возбуждено уголовное дело.