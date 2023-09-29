Прождавшая операцию 10 часов россиянка дошла до Верховного суда и выиграла дело

Россиянка выиграла дело в Верховном суде после 10 часов ожидания операции

В Волгограде россиянка 10 часов ждала операцию по удалению аппендицита, после чего выиграла дело в Верховном суде (ВС) по неисполнению клинических рекомендаций медицинскими организациями. Об этом стало известно из документа, опубликованного на сайте Верховного суда.

В конце мая 2020 года жительница Волгограда поступила в клиническую больницу с острым аппендицитом. Однако там ее не приняли из-за отсутствия флюорографии или компьютерной томографии (КТ) легких. Ее направили в городскую больницу №4, где ей отказали без объяснения причины.

Затем скорая помощь доставила женщину обратно в клиническую больницу, откуда ее перенаправили в противотуберкулезный диспансер. Однако за ней не приехал транспорт, из-за чего рентген и экспресс-тест на COVID-19 пришлось делать на месте.

Пациентке удалось попасть на операцию только спустя 10 часов с момента вызова скорой. Россиянка решила подать в суд на оба медицинских учреждения, заявив, что из-за необоснованных перенаправлений ее аппендицит перешел в флегмонозную форму. Также она отметила, что у нее поднялось давление и появилось нервное расстройство, а также боли при физических нагрузках. Она попросила взыскать с медучреждений деньги за моральную компенсацию, а также оплату за лекарства.

В свою очередь судмедэкспертиза заявила, что медпомощь ей оказали в полном объеме, а клинические рекомендации, согласно которым операцию при аппендиците должны провести в течение двух часов, носят рекомендательный характер. Волжский городской суд постановил взыскать с пациентки оплату за судмедэкспертизу.

Затем россиянка обратилась в ВС для признания незаконными решений предыдущих инстанций. Верховный суд согласился с требованиями женщины, отменил решения судов и направил дело на пересмотр, но уже в другом судейском составе.

Ранее в Бурятии врачам Детской республиканской клинической больнице Улан-Удэ пришлось через суд добиваться от родителей девятилетнего мальчика с аппендицитом разрешения на проведение операции.