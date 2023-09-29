Пассажирский самолет резко сменил курс из-за потери пилотом дееспособности

Пилот рейса Delta в Лос-Анджелес потерял дееспособность во время полета

Пассажирскому самолету авиакомпании Delta пришлось резко сменить курс из-за того, что пилот во время полета потерял дееспособность. Подробности истории рассказал портал Aviation Source.

Отмечается, что нештатная ситуация произошла с рейсом из Парижа в Лос-Анджелес. По данным издания, пилот стал недееспособным «по медицинским показаниям», и ему потребовалась помощь врачей.

Источник также сообщает, что второй пилот направил лайнер в Миннеаполис (США), где воздушное судно благополучно приземлилось. Пострадавший был доставлен в больницу для обследования, а самолет продолжил путь в пункт назначения.

Ранее сообщалось, что пилот авиакомпании Austrian Airlines почувствовал недомогание во время полета и не смог управлять самолетом. Непредвиденная ситуация произошла во время рейса пассажирского лайнера из Штутгарта в Вену.

