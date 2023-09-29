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20:06, 29 сентября 2023Экономика

Путин призвал к смене международных правил в сфере кредитования

Путин: нужно менять кредитование и обслуживание долга развивающихся стран

Фото: Mikhail Metzel / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин призвал к изменению международных правил в сфере кредитования и обслуживания долга развивающихся стран. Слова главы государства приводит «Интерфакс».

«Вот эти кредитные обязательства, которые на многие развивающиеся рынки сформулированы, они уже носят даже не форму кредитных обязательств, это какой-то оброк», — высказался он в ходе выступления на международной парламентской конференции «Россия — Латинская Америка». По словам Путина, нужно, объединив усилия, менять правила в этой международной сфере.

Российский лидер рассказал, что африканские лидеры заявили ему, что совокупная долговая нагрузка на страны континента составляет свыше триллиона долларов, и эту сумму, по мнению главы государства, невозможно выплатить. Современные финансовые, кредитные отношения выстроены так, чтобы обслуживать интересы «золотого миллиарда», убежден Путин.

Ранее президент говорил, что доллар США используется в международных финансах как инструмент политической борьбы. В связи с этим он отметил важность расчетов в национальных валютах между странами БРИКС и развития нового финансового института, который сыграет заметную роль в отношениях участников объединения.

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    Алина Гончарова
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