Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:13, 29 сентября 2023Силовые структуры

Допрос задержанного за госизмену россиянина попал на видео

В сети появилось видео допроса задержанного за госизмену жителя Керчи

В сети появилось видео допроса, задержанного за госизмену 45-летнего жителя Керчи. Запись публикует РИА Новости.

На кадрах мужчину сначала ведут в кабинет. Затем он рассказывает, что после начала специальной военной операции (СВО) стал получать информацию из украинских СМИ. Позже он нашел чат-боты, которые собирали данные о перемещении военной техники. Мужчина знал, что чат-бот курирует Служба безопасности Украины (СБУ). Тогда россиянин решил отправлять им все увиденное.

Ранее стало известно, что ФСБ задержала 45-летнего жителя Керчи за шпионаж в пользу военной разведки Украины. Мужчина делал фото и видео перемещения военной техники в направлении зоны проведения СВО. А затем передавал сотруднику Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Сейчас его поместили в СИЗО.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Кашурникова
    Обсудить
    Последние новости

    Путин встретился с бывшим командиром из ЧВК «Вагнер». О чем они говорили?

    Набиуллина увидела признаки перегрева на рынке ипотеки

    На Украине отказались от альтернатив полному членству в ЕС

    Путин разрешил итальянскому банку продать свою «дочку» в России

    Украинский дрон сбили над Белгородской областью

    Мурашко посоветовал носить маски в общественных местах одной категории россиян

    Минобороны назвало сроки осеннего призыва. Что нужно знать призывникам?

    Массовая драка в Подмосковье попала на видео

    Названы лучшие города России для ведения бизнеса

    Беспилотник со взрывчаткой и подшипниками попытался атаковать российский регион

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости