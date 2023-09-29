Допрос задержанного за госизмену россиянина попал на видео

В сети появилось видео допроса задержанного за госизмену жителя Керчи

В сети появилось видео допроса, задержанного за госизмену 45-летнего жителя Керчи. Запись публикует РИА Новости.

На кадрах мужчину сначала ведут в кабинет. Затем он рассказывает, что после начала специальной военной операции (СВО) стал получать информацию из украинских СМИ. Позже он нашел чат-боты, которые собирали данные о перемещении военной техники. Мужчина знал, что чат-бот курирует Служба безопасности Украины (СБУ). Тогда россиянин решил отправлять им все увиденное.

Ранее стало известно, что ФСБ задержала 45-летнего жителя Керчи за шпионаж в пользу военной разведки Украины. Мужчина делал фото и видео перемещения военной техники в направлении зоны проведения СВО. А затем передавал сотруднику Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Сейчас его поместили в СИЗО.