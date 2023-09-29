Россиянин незаконно добыл драгметаллы на 24 миллиона рублей и попал под суд

В ЕАО мужчину будут судить за нелегальный оборот золота почти на 24 млн руб.

В Еврейской автономной области (ЕАО) следователи завершили расследование и направили в суд уголовное дело в отношении мужчины, который незаконно добыл драгоценные металлы почти на 24 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД.

Против него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 191 («Незаконный оборот драгоценных металлов в крупном размере») УК РФ.

По данным следствия, все произошло в 2022 году. Задержанный незаконно добыл концентрат, содержащий десять килограммов золота и серебра, на территории одного из горнодобывающих предприятий в Октябрьском районе региона и поместил его в тайник. Общая стоимость спрятанных драгоценных металлов составила почти 24 миллиона рублей.

Злоумышленника задержали сотрудники ФСБ. Они изъяли из тайника мужчины добытое незаконным путем золотосодержащее сырье.