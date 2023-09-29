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03:50, 29 сентября 2023Россия

Жилая многоэтажка загорелась на юге Москвы

Shot: на Домодедовской улице в Москве загорелась жилая многоэтажка
СюжетПожар в Москве:

На юге Москвы загорелась жилой многоэтажный дом. Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел на Домодедовской улице. По данным издания, пожар начался в квартире на 11-м этаже, затем перекинулся выше. Площадь возгорания не уточняется.

По предварительным данным, в квартирах могли находиться люди. На данный момент сведений о пострадавших не поступало. На месте происшествия находятся 12 машин МЧС и 10 машин скорой помощи. Причина возгорания устанавливается.

В июле шесть человек, среди которых трое детей, пострадали при пожаре в многоэтажном жилом доме на Дмитровском шоссе на севере Москвы. Всего из 12-этажного дома эвакуировали 10 человек. В числе спасенных оказалась семимесячная девочка. Ребенок сильно надышался угарным газом. Младенца с матерью доставили в больницу.

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    Марина Совина
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