Шесть человек пострадали при пожаре в многоэтажке на севере Москвы
Шесть человек, среди которых трое детей, пострадали при пожаре в многоэтажном жилом доме на Дмитровском шоссе на севере Москвы. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
Столичные пожарные успели локализовать пламя. Всего из 12-этажного дома эвакуировали 10 человек.
Как пишет Shot, в числе спасенных оказалась семимесячная девочка. Ребенок сильно надышался угарным газом. Младенца с матерью доставили в больницу.
В экстренных службах ТАСС рассказали, что очаг возгорания находился в квартире на девятом этаже, площадь пожара составила 60 квадратных метров.
Ранее сообщалось о пожаре в банном комплексе на Угрешской улице на юго-востоке Москвы. Возгорание случилось в двухэтажном нежилом строении на площади 500 квадратных метров.
Информации о пострадавших не поступало.