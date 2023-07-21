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10:49, 21 июля 2023Россия

Шесть человек пострадали при пожаре в многоэтажке на севере Москвы

Shot: шесть человек пострадали при пожаре в многоэтажке на Дмитровском шоссе в Москве
СюжетПожар в Москве:

Кадр: телеграм-канал «Mash»

Шесть человек, среди которых трое детей, пострадали при пожаре в многоэтажном жилом доме на Дмитровском шоссе на севере Москвы. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Столичные пожарные успели локализовать пламя. Всего из 12-этажного дома эвакуировали 10 человек.

Как пишет Shot, в числе спасенных оказалась семимесячная девочка. Ребенок сильно надышался угарным газом. Младенца с матерью доставили в больницу.

В экстренных службах ТАСС рассказали, что очаг возгорания находился в квартире на девятом этаже, площадь пожара составила 60 квадратных метров.

Ранее сообщалось о пожаре в банном комплексе на Угрешской улице на юго-востоке Москвы. Возгорание случилось в двухэтажном нежилом строении на площади 500 квадратных метров.

Информации о пострадавших не поступало.

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    Анна Щербакова
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