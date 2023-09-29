Стало известно о массовой отмене и задержке рейсов в аэропортах Москвы

«Яндекс. Расписание»: в аэропортах Москвы отменили и задержали 30 рейсов

В трех московских аэропортах 30 сентября произошла отмена и задержка 30 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

Стало известно, что в Домодедово задержали вылеты 12 воздушных судов, один — отменили. Во Внуково тем временем перенесли шесть авиарейсов, три — отменили. В Шереметьево задержали восемь рейсов.

Информации о сбоях в расписании в Жуковском нет. О причине массового изменения времени вылета воздушных судов в столичных авиагаванях не сообщается.

Ранее сообщалось, что пилотов летевшего из Владикавказа в Москву пассажирского лайнера пытались ослепить лазерным лучом со стороны Ингушетии. Непредвиденная ситуация произошла с самолетом практически сразу после взлета.