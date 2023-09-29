Посол России в Италии Парамонов: Зеленский превратил себя в маленького фюрера

Владимир Зеленский превратил себя в маленького фюрера. Об этом заявил РИА Новости посол РФ в Италии Алексей Парамонов.

По его словам, Зеленский не отстаивает принципы европейской цивилизации и антифашистские основы итальянской государственности, как утверждают власти Италии. «Приходится объяснять нашим собеседникам, что на самом деле Киев исповедует идеологию гитлеровских преступников и их пособников — Бандеры, Шухевича и Коновальца, которая предусматривает "освобождение" от всего русского и отказ от собственной истории», — сказал дипломат.

Парамонов также обратил внимание, что в Риме не отличается особой дипломатичностью в подходах к разрешению конфликта на Украине. Он отметил, что высшие должностные лица Италии утверждают, что для этого необходимо поставить как можно больше вооружений Киеву.

Ранее власти США и Италии выразили готовность оказывать поддержку Украине до тех пор, пока она не перестанет в ней нуждаться.