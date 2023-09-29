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17:09, 29 сентября 2023Среда обитания

Мужчина получил отказ в переделке дома и украсил его гаргульей с лицом обидчика

После отказа в перестройке дома британец украсил его гаргульей с лицом обидчика

Кадр: Independent

Британец, получивший отказ в перестройке здания, украсил его каменной гаргульей с лицом своего обидчика. Об этом сообщает Daily Mail.

В 2020 году житель города Троубридж Майкл Томас, почти полвека работающий в сфере строительства, захотел переделать заброшенную пиццерию в многоквартирный жилой дом. Британец планировал, что в нем будет семь спален и три этажа, причем последний этаж будет надстроен. Для реализации проекта ему нужно было получить разрешение муниципального совета. Мужчина начал работы, однако переделать здание ему не дали: в том же году он получил письмо, подписанное главой совета Стюартом Палменом, в котором говорилось, что Томасу отказано в проведении реконструкции. После нескольких апелляций в 2023 году власти остались непреклонны. По их мнению, проект Томаса «портит характер и внешний вид района». Против проекта были и многие местные жители.

71-летнего Томаса возмутило решение властей. Сначала он повесил на фасаде здания, вызвавшего споры, баннер с критикой муниципального совета. Британец обвинил власти в том, что они мешают развитию малого бизнеса — в частности, мелким застройщикам, которые пытаются «удовлетворить потребность в жилье тех, кто не может себе позволить дорогие квартиры за городом».

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Однако на этом Томас не остановился: в сентябре он установил на углу здания каменную голову главы совета Стюарта Палмена. Необычная гаргулья изображена в очках и с высунутым языком. Позже Палмен отметил, что находит фигуру забавной и чувствует себя польщенным работой Томаса. Томас, в свою очередь, объявил журналистам, что намерен подать апелляцию, несмотря на многочисленные отказы в перепланировке здания. Британец добавил, что продолжит строительство даже в том случае, если попадет из-за этого в тюрьму.

В июне стало известно, что заместителя мэра Хельсинки поймали за рисованием граффити в тоннеле.

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    Полина Кислицына
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