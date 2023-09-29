В мордовском лесу задержали двух наркокурьеров с портфелем гашиша

В Мордовии задержали россиян, оборудовавших тайник с 30 брикетами гашиша

В Республике Мордовия задержали двух россиян 29 и 30 лет, подозреваемых в незаконном обороте наркотических средств. Об этом в пятницу, 29 сентября, сообщает пресс-служба МВД.

По данным полиции, жители Вологды прибыли в лесополосу для оборудования тайника с наркотиками. С собой у них был портфель с 30 брикетами гашиша, общей массой свыше 2,8 килограмма. Зелье злоумышленники приобрели через Интернет, чтобы перепродать в Мордовии. Они собирались оборудовать в лесу тайник, но не успели, их задержали силовики.

Позже при досмотре у них нашли также около грамма метадона и двух грамм мефедрона. Эти вещества, по словам задержанных, предназначались для личного употребления.

27 сентября в Луганске полиция задержала местную жительницу, в машине которой обнаружили три килограмма наркотиков и ZIP-пакет с шестью таблетками МДМА.