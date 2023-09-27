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19:23, 27 сентября 2023Силовые структуры

В российском регионе задержали женщину с тремя килограммами наркотиков

В ЛНР полиция задержала женщину с наркотиками в упаковке корма для животных

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Луганске полиция задержала местную жительницу, в машине которой обнаружили три килограмма наркотиков и ZIP-пакет с шестью таблетками МДМА. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД по Луганской народной республике (ЛНР).

В отношении женщины возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 («Подготовка к незаконному сбыту наркотических веществ в особо крупном размере») УК РФ.

Ее автомобиль остановили на въезде в Луганск. При осмотре силовики обнаружили и изъяли три полимерных пакета с двумя килограммами наркотического средства альфа-PVP и килограммом амфетамина, а также ZIP-пакет с шестью таблетками МДМА. Все это женщина перевозила в упаковках из-под корма для животных и средств гигиены.

В телефоне обвиняемой нашли файлы, которые подтверждают ее причастность к сбыту. У нее дома изъяли фасовочные материалы, трое электронных весов и вакууматор. Задержанная призналась, что с апреля возит в Луганск из разных субъектов России от одного до пяти килограммов запрещенных веществ.

Ранее сотрудники ФСБ пресекли деятельность двух нарколабораторий в Ростове-на-Дону, организованных для производства синтетических наркотиков в особо крупных размерах.

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    Варвара Митина
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