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17:56, 29 сентября 2023Среда обитания

В Европе провели конкурс на самый уродливый газон

В ОЭСР отметили инициативу шведов соревноваться за самый уродливый газон

Фото: SingjaiStocker

Инициативу шведов соревноваться за самый уродливый газон на мировом уровне отметили в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Организаторы конкурса тем самым пытались привлечь внимание к проблеме неоправданного расхода воды, говорится в докладе организации.

Участники соревнования не прикладывают особых усилий: лужайка настоящего победителя конкурса должна демонстрировать полное отсутствие полива и внимания со стороны своего владельца. Соревнование учредили жители шведского острова Готланд в Балтийском море после запрета властей на полив придомовой территории. Данные ограничения задумывались администрацией как временные с целью экономии воды в условиях климатических изменений.

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Однако жители Готланда придумали, как обернуть разговор о глобальной проблеме в забаву, чем смогли привлечь внимание не только шведов, но и других стран. Проведя соревнование в пределах родного Готланда два года подряд, организаторы намерены расширить охват участников до целого мира, сказано на официальном сайте конкурса.

Ранее эксперты заявили об угрозе крупного дефицита водных ресурсов в Европе, что может привести к значительному уменьшению урожайности в некоторых регионах. С 1976 по 2006 год количество и интенсивность засух в странах Евросоюза выросли примерно на 20 процентов и в настоящее время продолжают расти. По подсчетам ученых, к 2030 году спрос на пресную воду превысит на 56 процентов доступный объем водных ресурсов.

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    Виктория Клабукова
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