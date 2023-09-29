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13:19, 29 сентября 2023Силовые структуры

Около московского торгового центра нашли две гранаты

Около ТЦ «Мариэль» в московском районе Марьино нашли две гранаты

Фото: Яндекс.Карты

Около московского торгового центра нашли две гранаты. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, инцидент произошел на газоне у ТЦ «Мариэль» в районе Марьино. Туда уже приехали экстренные службы и оцепили место. Скоро прибудут взрывотехники.

Другие подробности пока неизвестны.

Ранее в московском районе Рассказовка женщина решила выбросить мусор в урну на детской площадке на улице Бориса Пастернака и заметила в мусорном контейнере пистолет, похожий на американскую модель кольт.

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    Екатерина Кашурникова
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