Россиянка посетила Грузию и описала поездку фразой «апофеоз жадности»

«Сочи24»: россиянка возмутилась необходимости платить за проезд в лифте в Грузии

Российская туристка Оксана посетила Грузию и рассказала, что поездка оставила у нее неприятные впечатления. Своим мнением она поделилась с каналом «Сочи24».

Автора отзыва возмутило, что в грузинских домах необходимо платить за проезд в лифте. «В старых домах такой приемник с прорезью для монеток, а в новых — автомат для прокатывания карты», — пояснила она. Хотя плата в лифтах символическая и действует только на подъем, туристка описала эту особенность фразой «апофеоз жадности».

Кроме того, «странноватое впечатление» у россиянки оставило обилие флагов Евросоюза. По ее словам, увидеть синее полотно с желтыми звездами на школах, больницах и университетах можно чаще, чем грузинский флаг.

Также путешественницу удивили особенности местной архитектуры. «Самострой там вышел на принципиально новый уровень. Непонятно, где заканчивается помойка и начинается жилой дом, — добавила она. — Пейзажи такие, что на многих улочках можно смело снимать какой-нибудь фантастический мир о мрачном и бедном обществе постапокалипсиса».

Ранее другая российская туристка побывала в Грузии и описала поездку фразой «чувствуются бедность и советский флер». Она рассказала, что не почувствовала грузинского гостеприимства, и пожаловалась на большое количество нищих в Батуми.

