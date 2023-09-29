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12:59, 29 сентября 2023Мир

Орбан усомнился в переговорах о вступлении Украины в ЕС

Премьер Венгрии Орбан усомнился в необходимости членства Украины в ЕС
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан усомнился в скором начале переговоров по вступлению Украины в Европейский союз (ЕС) и необходимости членства как такового. Об этом сообщает Associated Press (AP).

«Когда мы обсуждаем в Брюсселе этой осенью будущее Украины, нам не избежать вопроса: можем ли мы всерьез говорить о членстве такой страны в союзе?» — заявил Орбан.

Политик также напомнил, что для вступления страны в объединение необходимо согласие всех 27 стран. По его мнению, венгерский парламент не настроен на ратификацию членства Украины в ближайшие два года, так как страна находится в состоянии конфликта.

Ранее Орбан предположил, что часть денег ЕС для Венгрии уже передана Украине. Он добавил, что, по его оценкам, ЕС должен Венгрии более трех миллиардов евро, поскольку Будапешт выполнил свои финансовые обязательства перед Брюсселем.

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    Максим Габриелян
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