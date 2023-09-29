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15:41, 29 сентября 2023Моя страна

В российском городе появился музей икон

В Свердловской области появился музей сохранения российской иконы

Фото: Страница Михаила Конева о «ВКонтакте»

В городе Красноуфимск Свердловской области появился музей сохранения российской иконы, в котором собраны уникальные образцы иконописи. Об этом сообщает «Областная газета».

В основной экспозиции представлены памятники школ иконописи Урала и Центральной России. Кроме того, в музее есть отдельная экспозиция икон Красноуфимской школы ― ответвления от Невьянской иконописной школы. Помимо икон там можно увидеть церковные книги и старинную утварь.

«Такой музей появился на территории именно нашего города неслучайно. Дело в том, что Красноуфимская икона ― это самостоятельное направление в иконописи. Сохранять историю, корни ― это одна из наших основных задач. И музей как раз призван ее реализовать», ― рассказал глава городского округа Красноуфимск Михаил Конев.

В планах у создателей музея ― сделать галерею и реставрационную мастерскую, а также проводить в музее мастер-классы.

Ранее хирург из Челябинской области открыл в Троицке музей античной медицины. Коллекция насчитывает более 150 экспонатов. Среди них — копии инструментов, с помощью которых врачи проводили медицинские процедуры две тысячи лет назад: в I-II веках нашей эры. Практически все Ращектаев выковал самостоятельно, поскольку кузнечное дело — его хобби.

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    Сергей Истомин
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