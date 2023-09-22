Хирург открыл музей античной медицины в Троицке

Хирург-кузнец Игорь Ращектаев открыл музей античной медицины в Троицке

Хирург Игорь Ращектаев открыл музей античной медицины в Троицке, Челябинская область. Об этом сообщает KP.RU.

В настоящим момент коллекция насчитывает более 150 экспонатов. Среди них — копии инструментов, с помощью которых врачи проводили медицинские процедуры две тысячи лет назад: в I-II веках нашей эры. Практически все Ращектаев выковал самостоятельно, поскольку кузнечное дело — его хобби.

«Интерес к этому был с детства. Отец когда-то подарил мне книжку "Звонкая песнь металла", я прочитал, и это как-то отложилось в памяти. Была тяга к кузнечному делу, но двигаться в этом направлении начал после того, как уволился из армии. Первый горн сделал "на коленке" из ведра, старого тазика и пылесоса. Сделал историчные меха, горн, освоил разные техники ковки. Больше меня привлекали малые формы: не художественная ковка, а бытовые исторические вещи. Клинки ножей, котлы, установки под них. Практически все то, что использовали в хозяйстве в средневековье», — поделился медик-кузнец.

Известно, что во дворе дома у Ращектаева имеется мастерская с кузницей. Кроме того, он обучает своему делу желающих. Изделия он показывает на кузнечных фестивалях, а в 2024 году хочет провести такой в Троицке.

Ранее сообщалось, что в псковском музее «Двор Постникова» 23 сентября откроется выставка советского многотиражного фарфора «Сокровища из старого буфета». В экспозицию войдут изделия 1920-1940-х годов.