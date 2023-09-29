Продавец интимных видео упустил деталь в ролике и попал в неприятную ситуацию

Пользователь Reddit, занимающийся продажей откровенного контента, упустил в ролике одну деталь и попал в неприятную ситуацию.

Автор публикации рассказал, что он с супругой снимает и продает интимные фото и видео на заказ. Пользователь подчеркнул, что при съемках они с женой всегда старались сохранять конфиденциальность.

После отправки одного из роликов супруги получили от клиента необычный ответ. Заказчик заявил, что узнал авторов контента. «Я пересмотрел видео и обнаружил стоящую рядом с диваном фотографию моих родителей, ее можно было легко заметить», — рассказал герой истории.

По словам парня, клиент начал шантажировать их с супругой. Он потребовал крупную сумму денег в обмен на то, что он не раскроет их личности. Автор подчеркнул, что считает нужным заплатить шантажисту, потому что он не видит других возможных вариантов. Он также уточнил, что данные заказчика ему неизвестны, такие услуги предоставляются на условиях анонимности.

В комментариях пользователи посоветовали парню не реагировать на угрозы шантажиста. «Выглядит как мошенничество. Он надеется, что ты поведешься. Заблокируй его и сообщи в полицию», «Не платите. Они либо все равно раскроют вас, либо потребуют еще больше денег», — написали они.

Ранее другой пользователь рассказал на Reddit, что снял интимные видео со своей девушкой и столкнулся с неприятными последствиями. Он обнаружил, что откровенные ролики с его участием были размещены на портале OnlyFans.