Парень записал интимные видео с девушкой и столкнулся с неожиданным последствием

Парень под ником wzardwrld999 поделился на Reddit историей о том, как, будучи в отношениях с девушкой, он записал с ней интимные видео и спустя какое-то время столкнулся с неожиданным последствием этого. В комментариях многие пользователи посочувствовали автору публикации и посоветовали ему обратиться в полицию.

Молодой человек рассказал, что они с девушкой, которую он назвал в посте Джейн, записывали откровенные ролики друг с другом ради забавы. «Некоторые видео были на ее телефоне, некоторые — на моем, и мы пересылали их друг другу. (...) Предполагалось, что это останется между нами», — заявил он.

Автор поста добавил, что спустя какое-то время они с Джейн расстались и больше не общались, хотя и остались в хороших отношениях. Затем парень узнал, что бывшая девушка завела себе аккаунт на OnlyFans, где начала продавать откровенные фото и ролики. Новость об этом, по его словам, также стала известна многим людям в его городе. Парень не захотел подписываться на аккаунт Джейн, однако узнал, что это сделали некоторые его знакомые.

Однажды с молодым человеком связалась его с Джейн общая подруга. «Она рассказала, что Джейн уже две недели как продает наши интимные видео на OnlyFans. И не одно, а четыре. Она призналась, что Джейн показала ей эти видео, и на них видны несколько моих татуировок, о существовании которых знают многие люди», — написал герой истории.

Молодой человек добавил, что вместе с подругой решил поговорить с Джейн о произошедшем. Автор признался, что сильно обеспокоен тем, что откровенные видео с его участием могут распространиться в интернете и попасть в руки его семьи и знакомых.

«Тебе нужно обратиться в полицию: это преступление и серьезное нарушение твоей частной жизни», «Свяжись с OnlyFans. Объясни, что ты присутствуешь на ее видео и ты не давал согласие на их распространение. А затем свяжись с адвокатом, засуди ее к чертям собачьим и получи свою долю», — посоветовали парню в комментариях.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, что узнал секрет невесты и решил отменить свадьбу. По словам мужчины, он выяснил, что возлюбленная помогала сестре обманывать ее мужа.