В Китае построили железную дорогу через море

«Синьхуа»: в КНР железная дорога через море соединила Фучжоу и Сямэнь

В Китае запустили высокоскоростную железную дорогу, соединяющую по морю провинции Фуцзянь Фучжоу и крупнейший порт на побережье Тайваньского пролива Сямэнь. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

На Сямэнь дорога не заканчивается — далее поезд следует в Чжэнчжоу, пересекая при этом три прибрежных залива (Мэйчжоувань, Аньхайвань и Цюаньчжоувань). Максимальная скорость, по которой могут следовать поезда, — 350 километров в час.

Протяженность железной дороги составляет 277 километров, над морем при этом расположено 19,9 километра дорожного пути. Время в пути от Фучжоу до порта Сямэнь составляет менее часа, при этом ранее жители КНР тратили на дорогу между этими пунктами примерно полтора часа.

Ранее был открыт первый автомобильный мост между Россией и Китаем, который соединяет Благовещенск и Хэйхэ через Амур. В настоящее время мост доступен только для грузового транспорта. После окончания строительства постоянного пункта пропуска по нему будет проходить как грузовой, так и пассажирский транспорт.