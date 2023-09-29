Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
19:35, 29 сентября 2023Экономика

Подсчитаны расходы на работу президента

Расходы на работу Кремля и кабмина в 2024 году превысят 35 миллиардов рублей

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В 2024 году расходы федерального бюджета на работу президента, его администрации и правительства составят в общей сложности около 35,3 миллиарда рублей. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту о бюджете на три года.

Как подсчитал ТАСС, на работу президента и Кремля в целом в 2024 году предусмотрено свыше 24,6 миллиарда рублей — на 4,7 миллиарда больше, чем планировалось год назад. По предварительным подсчетам, в текущем году на это уйдет 23,2 миллиарда рублей. В 2025-м расходы на деятельность главы государства и его администрации, как ожидается, составят также примерно 24,6 миллиарда рублей, а в 2026-м — почти 25,4 миллиарда.

Обеспечение работы председателя правительства, его заместителя и аппарата кабмина составят почти 10,7 миллиарда рублей. Это на 900 миллионов больше, чем было заложено в предыдущем бюджете и на 760 миллионов больше, чем будет потрачено в 2023 году. В 2025-м году на работу правительства собираются потратить 10,7 миллиарда рублей, в 2026-м — 11,1 миллиарда.

Ранее сообщалось, что федеральный прожиточный минимум на душу населения в России в 2024 году составит 15,4 тысячи рублей в месяц. Для каждой категории граждан он будет проиндексирован на прогнозный уровень инфляции по итогам 2023 года — 7,5 процента.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Черкасова
    Обсудить
    Последние новости

    Белгородская область подверглась массированному минометному обстрелу

    Российская ОПГ обманула страховые компании на более чем 12 миллионов рублей

    В Эстонии мужчину оштрафовали за наклейку «Я — русский»

    Мужчины и женщины перечислили худшие поступки бывших

    Захарова указала МАГАТЭ на необоснованные обвинения против России

    Подсчитаны расходы на работу президента

    Трое заключенных сбежали из российской колонии-поселения

    Украинцев предупредили о последствиях реализации идеи о пулемете в каждом доме

    Правительство Армении назвало число переехавших в страну жителей Карабаха

    Германия договорилась о встрече с пятью центральноазиатскими странами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости