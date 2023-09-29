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15:42, 29 сентября 2023Забота о себе

Пожилым людям рекомендовали есть необычную крупу

Кадр: Cooking by Natasha / YouTube

Помочь пожилым людям укрепить сосуды, снизить сахар в крови и замедлить процессы старения может необычная крупа — зеленая гречка, говорит врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина. Есть эту крупу она рекомендовала россиянам старшего возраста в беседе с «Москвой 24».

По ее словам, зеленая гречка, в отличие от обычной, не подвергается тепловой обработке перед продажей и сохраняет больше полезных веществ: белок, железо, кальций, калий, фосфор, витамины E, PP и группы B, а также фолиевую кислоту. «Есть в зеленой гречке и другие полезные вещества. Рутин и кверцетин отвечают за укрепление сосудов и противоопухолевое действие», — объяснила Мухина.

Кроме того, продолжила она, в такой гречке есть омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, которые замедляют процессы старения, положительно влияют на обменные процессы, снижают сахар и нормализуют артериальное давление. Также, добавила Мухина, эта крупа содержит легко усваиваемые пожилыми людьми белки. «В ней также есть полезные медленные углеводы, которые дают энергию пожилым и при этом не резко повышают сахар в крови. Людям преклонного возраста белки нужны для регенерации, синтеза гормонов, антител», — сказала врач.

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Зеленую гречку, подчеркнула диетолог, можно не подвергать тепловой обработке, а замачивать в кефире или воде или сделать смузи, чтобы сохранить все полезные вещества в крупе.

Ранее Мухина предостерегла от распространенных ошибок при хранении круп. По словам диетолога, хранение крупы во влажном месте грозит образованием плесневых грибов.

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    Александра Лисица
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