Популярный российский блогер пожаловался на «кошмарящий» его YouTube

Блогер Каша словами «начали кошмарить» пожаловался на ограничения от YouTube

Популярный российский блогер и стример Владимир Буянов, известный как Каша (kussia), пожаловался, что из-за ограничений YouTube не может выкладывать ролики, в связи с чем он практически лишился канала на видеохостинге. Об этом Буянов рассказал в интервью YouTube-каналу «ПУШКА».

Блогер заявил, что уже полгода не может публиковать ролики на YouTube из-за постоянных ограничений платформы. В частности, он рассказал, что получил два страйка от площадки, которые посчитал необоснованными. Кроме того, как отметил Буянов, ему нередко отказывали в монетизации видео.

Стример рассказал, что старался исправить ситуацию. Он пытался обжаловать решения платформы, но, по его словам, его апелляции «даже не читали». «Меня в моменте прямо начали кошмарить. Возможно, конечно, потому что модерация сменилась», — объяснил он возможные причины произошедшего. Каша заявил, что фактически «лишился канала», на который подписано 1,25 миллиона человек.

Владимир Буянов стал популярен благодаря игровым стримам на платформе Twitch. Также он нередко проводил трансляции, на которых общался в анонимных чатах. На YouTube блогер выкладывает короткие юмористические ролики.

Ранее блогер Стас Васильев, известный как «Ай, как просто!», описал свою карьеру после удаления аккаунтов на YouTube словами «жизни нет». Он подчеркнул, что теперь не может противостоять оппонентам в информационном поле, так как публикуемый им контент видят меньше людей, чем раньше.