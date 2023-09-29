Мурашко оценил ситуацию с лекарствами в России

Мурашко назвал стабильной ситуацию с обеспечением лекарственными препаратами

Ситуация с обеспечением жителей России лекарственными препаратами стабильная. Так охарактеризовал ее министр здравоохранения Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24», его цитирует ТАСС.

«Сегодня система мониторинга лекарственных препаратов позволяет нам видеть общую картину по вводу в гражданский оборот, по наличию остатков в сети и на складах. И мы видим, что сегодня ситуация сегодня, в целом, по стране, она стабильна», — сказал министр.

Ранее Минздрав уже сообщал, что в российских аптеках сейчас нет дефицита лекарственных препаратов. Цепочки поставок, по словам Мурашко, сумели адаптироваться к текущей ситуации, а возникавшие ранее кратковременные логистические сложности были преодолены.

В начале 2023 года Росздравнадзор предупреждал граждан о временных задержках в доставке лекарств в аптеки из-за спроса. В ведомстве тогда разъяснили, что задержки с доставкой некоторых лекарственных препаратов связаны также с логистическими проблемами поставщиков и производителей.