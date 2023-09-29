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22:11, 29 сентября 2023Мир

Президент Литвы назвал миграционный курс ЕС неадекватным

Науседа заявил о неадекватности миграционного курса ЕС из-за беженцев с Украины

Фото: Nicolas Maeterlinck / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что механизм солидарности ЕС по распределению нелегальных мигрантов неадекватно отражает вклад страны в помощь украинским беженцам. Он хочет, чтобы учитывалась помощь литовского народа бегущим гражданам Украины и Белоруссии, сообщил Telegram-канал Baltnews.

«Я считаю, что это неадекватно отражено в этом механизме солидарности, поскольку это такие же люди, как и выходцы из Средиземноморского региона», — добавил Науседа.

Совет ЕС в июне 2023 года предварительно согласовал новую миграционную политику, в рамках которой участие стран в механизме солидарности станет обязательным. Власти государств Евросоюза будут решать, принимать на свою территорию определенное количество беженцев или вносить за них денежный вклад, опираясь на численность населения и ВВП.

Ранее в Германии ужесточили контроль границы из-за контрабанды мигрантов. «Если мы поймаем контрабандистов, это будет иметь большое значение, потому что на данный момент у нас такое ощущение, что каждый четвертый или пятый человек приезжает в страну через контрабандистов», — высказалась относительно ситуации глава МВД ФРГ Нэнси Фезер.

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    Александра Синицына
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