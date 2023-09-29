Россиян предупредили о последствиях неуплаты ежегодного налога на имущество

Юрист Нечаева предупредила о штрафе за неуплату ежегодного налога на имущество

Налог на имущество физических лиц уплачивается не позднее 1 декабря. За неуплату предусмотрены пени и штрафы, предупредила россиян юрист Екатерина Нечаева. О последствиях просрочки она рассказала в беседе с «Лентой.ру».

По словам юриста, данный налог является обязательным с 1992 года. Он предусмотрен для жилых домов и квартир. Размер налога рассчитывается в зависимости от кадастровой стоимости жилья. В Москве ставка налога для жилья до 10 миллионов рублей — 0,1 процента, от 10 до 20 миллионов — 0,15 процента, от 20 до 50 миллионов рублей — 0,2 процента, от 50 до 300 — 0,3 процента.

Налог уплачивается один раз в год, не позднее 1 декабря, и он рассчитывается за истекший налоговый период, то есть до 1 декабря 2023 года необходимо заплатить налог за 2022 год Екатерина Нечаева юрист

«За просрочку выплаты данного налога предусматривается начисление пеней — в основном, это 1/300 от ставки рефинансирования Центрального Банка за каждый день просрочки. Также предусмотрен штраф в размере 20 процентов от суммы налога. Впоследствии налоговая инспекция имеет право обратиться в суд для взыскания и суммы налога, и штрафа, и пеней», — поделилась Нечаева.

Ранее в Госдуму внесли законопроект об отмене налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для части россиян. Его авторы считают, что это поможет жителям страны с низкими доходами сохранять большую часть заработанных средств и повысить уровень жизни.