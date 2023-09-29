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22:16, 29 сентября 2023Россия

Объявлена численность россиян в новых регионах

ФОМС впервые оценил численность жителей в новых регионах России

Фото: РИА Новости

Прогнозная численность населения в новых субъектах России на 1 января 2024 года составила 3,2 миллиона человек. Об этом пишет РБК со ссылкой на внесенный в Госдуму проект бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС).

Выяснилось, что по состоянию на 12 сентября в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях было выдано 2 827 429 российских паспортов. Еще 400 тысяч паспортов планируется вручить жителям до конца года.

В августе вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что за первые шесть месяцев 2023 года уровень рождаемости в стране снизился на 2,3 процента. За 2022 год численность населения России сократилась более чем на 550 тысяч человек.

На 1 января 2023 года по оценке Росстата в России проживало 146 447 424 постоянных жителей. В указе президента России «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» увеличение численности населения страны стоит на первом месте.

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    Марина Совина
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