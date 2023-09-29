В НАТО назвали условие применения Россией ядерного оружия

В НАТО заявили о превентивном ядерном ударе России в случае войны с альянсом

Применение Россией превентивного ядерного удара в случае войны с НАТО является наиболее вероятным сценарием конфликта. Об этом написал один из бывших высокопоставленных сотрудников Пентагона Грегори Уивер в статье, опубликованной на сайте Североатлантического альянса.

«В гипотетической будущей войне с НАТО Россия, скорее всего, ощутит необходимость применить ядерное оружие на раннем этапе конфликта», — написал военный аналитик.

Автор пришел к выводу о необходимости наращивания ядерного сдерживания России альянсом. В качестве приоритетных задач он предложил осуществить модернизацию истребительной авиации НАТО двойного назначения, а также увеличить тактические ядерные силы альянса. По его мнению, они «слишком малы, недостаточно живучи, и им не хватает достаточной гибкости», однако их можно улучшить в ближайшей перспективе.

Ранее аналитики американского исследовательского центра RAND Corporation выпустили доклад, где оценили три сценария возможной эскалации между Россией и НАТО из-за украинского кризиса. Авторы предположили, что конфликт на Украине имеет все риски обострения и перехода в международный из-за «непреднамеренной» эскалации из-за случайных инцидентов в зоне боевых действий.