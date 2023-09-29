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04:55, 29 сентября 2023Мир

В США назвали безответственным включение денег для Украины в проект бюджета

Конгрессмен назвал безответственным включение денег для Киева в проект бюджета

Фото: Reuters

Конгрессмен Пол Госар назвал безответственным предложение сената США включить 6 миллиардов долларов на помощь Украине в краткосрочный бюджет, призванный предотвратить шатдаун, но при этом не предусмотреть в нем ассигнований на защиту южных границ Соединенных Штатов от нелегальных мигрантов. Слова Госара приводит РИА Новости.

Конгрессмен посетовал на то, что его ужасает безответственность демократов, которые готовы остановить работу федерального правительства, включив 6 миллиардов долларов на продолжение войны по доверенности Байдена на Украине, «и в то же время оказались неспособны предусмотреть финансирование охраны нашей южной границы».

Также он подчеркнул, что американский президент Джо Байден «с распростертыми объятиями» встречает 8,6 миллиона нелегальных мигрантов, «атаковавших» южную границу США.

Таким образом, палата представителей Конгресса США проголосовала против исключения помощи Украины из бюджета Госдепартамента на 2024 год. Это означает, что поправка конгрессвумен Марджори Тейлор Грин была отклонена голосами 342 членов нижней палаты, за высказались 90 их коллег.

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    Екатерина Подвигина
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