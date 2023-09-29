Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:39, 29 сентября 2023Мир

В США указали на нежелание НАТО отвечать на возможный удар России

RAND: НАТО не станет отвечать на возможный удар России по военному альянсу
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

НАТО может отказаться от ответных действий в случае возможного удара России по силам военного альянса в рамках российско-украинского конфликта. На это указала американская исследовательская организация RAND, сообщает РИА Новости.

Аналитики опубликовали три варианта сценария эскалации. В первом под российский удар попадают чиновники НАТО на Украине, такой эпизод может вызвать политическое давление или дипломатическое требование. Во втором случае российские маневры приведут к гибели экипажа самолета США над Черным морем, и тогда Вашингтон может столкнуться с необходимостью военного ответа, что будет воспринято Москвой как следующий виток развития конфликта.

При третьем проработанном экспертами RAND варианте Россия может нанести упреждающий удар по объектам НАТО. Однако даже в этом случае говорится не о гарантированном ответе альянса, а лишь о его вероятности.

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Военный эксперт допустил мобилизацию в ВСУ до полумиллиона украинцев

    Российская шахматистка назвала причину смены гражданства

    Движение машин по Крымскому мосту возобновили

    Тревел-блогерша назвала восхищающие иностранцев факты о России

    Фонтан-памятник «Принцесса Турандот» в Москве вновь повредил вандал

    Российские военные отразили шесть атак ВСУ на трех направлениях

    Курский губернатор рассказал о последствиях атаки украинского дрона

    Под Курском сработала ПВО

    Названы секс-позы для максимального удовольствия в пожилом возрасте

    Прожившим в долгом браке россиянам захотели выплачивать по 10 тысяч рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости