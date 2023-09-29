В США указали на нежелание НАТО отвечать на возможный удар России

RAND: НАТО не станет отвечать на возможный удар России по военному альянсу

НАТО может отказаться от ответных действий в случае возможного удара России по силам военного альянса в рамках российско-украинского конфликта. На это указала американская исследовательская организация RAND, сообщает РИА Новости.

Аналитики опубликовали три варианта сценария эскалации. В первом под российский удар попадают чиновники НАТО на Украине, такой эпизод может вызвать политическое давление или дипломатическое требование. Во втором случае российские маневры приведут к гибели экипажа самолета США над Черным морем, и тогда Вашингтон может столкнуться с необходимостью военного ответа, что будет воспринято Москвой как следующий виток развития конфликта.

При третьем проработанном экспертами RAND варианте Россия может нанести упреждающий удар по объектам НАТО. Однако даже в этом случае говорится не о гарантированном ответе альянса, а лишь о его вероятности.