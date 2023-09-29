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02:38, 29 сентября 2023Интернет и СМИ

В Саудовской Аравии заявили о неоправданном риске Зеленского

Asharq Al-Awsat: Зеленский вложил все силы в контрнаступление ВСУ и просчитался

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский использовал все военные ресурсы в контрнаступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ), однако не добился успеха. Об этом пишет саудовская газета Asharq Al-Awsat.

По мнению автора статьи, ситуацию, в которой оказался Зеленский, характеризует поговорка о том, что не стоит класть все яйца в одну корзину. Он подчеркнул, что контрнаступление ВСУ не достигло поставленных целей, из-за чего разочарование от операции испытывает не только Киев, но и его западные союзники.

Ранее обозреватель издания Le Monde Филипп Рикар заявил, что положение Владимира Зеленского на политической арене ухудшается в связи с провалом контрнаступления украинских войск. По его словам, наступление украинской стороны происходит «нестерпимо медленно», а быстрого успеха достичь не удалось.

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    Марина Совина
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