Частный детектив назвала главные признаки неверности возлюбленного

Daily Star: детектив назвала эмоциональную отчужденность признаком измены

Британский частный детектив Шарлотта Нотли рассказала, как изобличить измену возлюбленного, и назвала главные признаки, выдающие неверность. Ее советы публикует Daily Star.

32-летняя детектив заявила, что первым признаком измены является эмоциональная отчужденность партнера. Нотли также считает, что другим явным свидетельством неверности может быть скрытность, например, попытка спрятать телефон. Кроме того, стоит насторожиться, если партнер где-то задерживается и не может толком объяснить, чем он занимался в это время.

При этом Нотли отметила, что «никто не знает партнера лучше вас», и не стоит сбрасывать со счетов собственные подозрения, если они появились. «Большинство наших клиентов знают, что что-то не так. И обычно они правы», — поделилась опытом детектив.

«Проверьте изменения в социальных сетях — не появилось ли там новых друзей или подписок, — советует она. — Проверьте историю браузера на устройствах с общими аккаунтами и навигационные точки, в которых аккаунт побывал». Чтобы разоблачить изменника, детектив также рекомендовала неожиданно прийти к нему на работу или туда, где он проводит много времени.

Она также сказала, что лучше обратиться к специалистам, если все способы выяснить правду исчерпаны. Нотли предупредила, что частные детективы не могут залезть в электронные устройства, так как это незаконно, и их услуги будут эффективны, только если измены происходят регулярно.

Детектив, однако, отметила, что далеко не все подозрения бывают верны. Нотли описала случай из своей практики, когда она с коллегами следила за мужчиной, чья жена была абсолютно уверена в его неверности. «Оказалось, что он проводил это время на парковке ресторана со стаканом кофе и книжкой», — рассказала эксперт.

Ранее частный детектив из британской компании National Private Investigators раскрыл главные признаки, сигнализирующие о неверности партнера. Одним из них, по его мнению, является попытки скрыть операции на банковском счету и счета за мобильную связь.