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12:47, 29 сентября 2023Среда обитания

Москве предрекли новый температурный рекорд

Синоптик Шувалов: с вероятностью 95 % в Москве ожидается новый рекорд тепла

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

В конце этой недели в Москве с вероятностью 95 процентов может быть зафиксирован новый температурный рекорд. Такую погоду предрек руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов, пишет NEWS.ru.

В пятницу, 29 сентября, воздух в столице должен прогреться до плюс 24 градусов Цельсия — это максимальный показатель для этого периода за последние несколько десятилетий.

«Не исключено, что такие летние показатели сохранятся и в субботу. Последний рекорд был установлен 29 сентября 1900 года, когда температура достигла плюс 23,3 градуса. В воскресенье небо заполнится облаками, связано это с приближением атмосферного фронта. Воздушные массы сменятся дождем», — спрогнозировал Шувалов.

Синоптик добавил, что 1 октября выпадет до пяти миллиметров осадков — это сравнимо с количеством выпавших осадков за весь сентябрь. Температура воздуха при этом понизится до 15-18 градусов тепла.

20 сентября в Москве также был установлен рекорд тепла — температура поднялась до плюс 24,3 градуса Цельсия. При этом прежний максимальный показатель для 20 сентября был достигнут в 1937 году и составил плюс 24,2 градуса.

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    Нина Ташевская
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