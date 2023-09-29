Россиянина осудили на восемь лет за фейки про армию

На Кубани суд приговорил к 8,5 года Ноздринова за фейки про ВС РФ

Новокубанский районный суд приговорил к 8,5 года лишения свободы местного жителя Александра Ноздринова за распространение фейков про Российскую армию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Мужчина признан виновным по статье 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил России»). Ему также запрещено заниматься деятельностью, связанной с работой в СМИ, четыре года после отбытия наказания.

Суд установил, что 6 марта 2022 года Ноздринов опубликовал на канале в мессенджере фотографии с надписями, дискредитирующими российских военных в ходе спецоперации, уточнили «Ленте.ру» в региональном управлении Следственного комитета России. Он получил денежное вознаграждение от пользователя в качестве благодарности. Мужчину задержали сотрудники ФСБ.

Ранее сообщалось, что в Петербурге суд приговорил к шести годам лишения свободы местную жительницу за распространение фейков про Российскую армию.