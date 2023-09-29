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19:12, 29 сентября 2023Культура

Появилось единственное видео с Пелевиным

Опубликовано единственное интервью российского писателя Виктора Пелевина

Кадр: Telegram-канал «Радиоточка НСН»

Журналист и медиаменеджер Николай Картозия опубликовал единственное интервью известного российского писателя Виктора Пелевина. Ролик появился на YouTube-канале Картозии.

Отмечается, что видео было записано на VHS-кассету в 1991 году после выхода первого романа автора «Омон Ра». Беседу записал на видео ректор университета из американского штата Айова. Тогда он пообещал Пелевину, что их разговор смогут увидеть только студенты.

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    Сергей Равин
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