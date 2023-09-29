Появилось единственное видео с Пелевиным

Опубликовано единственное интервью российского писателя Виктора Пелевина

Журналист и медиаменеджер Николай Картозия опубликовал единственное интервью известного российского писателя Виктора Пелевина. Ролик появился на YouTube-канале Картозии.

Отмечается, что видео было записано на VHS-кассету в 1991 году после выхода первого романа автора «Омон Ра». Беседу записал на видео ректор университета из американского штата Айова. Тогда он пообещал Пелевину, что их разговор смогут увидеть только студенты.

В ноябре 2021 года журналисты обнаружили Пелевина на острове Самуи в Таиланде. Согласно их данным, писатель живет в отеле у береговой линии уже более года. Гостиница окружена озером с одной стороны и океаном — с другой.