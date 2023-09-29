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07:30, 29 сентября 2023Путешествия

Россиянка побывала в Европе и рассказала о зависти местным пенсионерам

Фото: Charles Platiau / Reuters

Российская тревел-блогерша побывала в Европе и рассказала, что позавидовала местным пенсионерам. Своими впечатлениями она поделилась в блоге «Лайк Тревел Путешествия» на платформе «Дзен».

«В Европе среди туристов можно встретить огромное количество беззаботных пенсионеров, которые путешествуют куда-то каждые выходные», — написала автор.

По ее словам, еще одной особенностью европейцев зрелого возраста является то, что они живут для себя. «У них в культуре не заложено помогать детям финансово, как у нас в России», — пояснила блогерша. Также она обратила внимание, что пенсионеры часто проводят время с друзьями, ходят в кафе и салоны красоты, а не нянчатся с внуками.

Более того, пожилые европейцы ведут активный образ жизни и занимаются спортом. «Чтобы чувствовать себя лучше и моложе, и мужчины и женщины пересаживаются с комфортабельных ленивых авто на велосипеды — так они становятся более подвижными, — написала автор. — Некоторые покупают себе самокаты и мотоциклы, думаю, чтобы молодиться».

Ранее эта же блогерша назвала привычки итальянцев, которые вызывают недоумение у россиян. Например, для нее стало шоком, что итальянцы начинают выпивать с раннего утра и предпочитают иметь питомцев вместо детей.

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    Мария Борисова
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