Во Франции заявили об обсуждении необходимости переговоров по Украине на Западе

Экс-посол Франции Аро: на Западе считают необходимыми переговоры по Украине

В кулуарах в западных странах обсуждают необходимость урегулирования украинского конфликта путем переговоров, заявил экс-посол Франции в США Жерар Аро. Его слова передает Le Figaro.

Дипломат напомнил, что ранее бывший французский лидер Николя Саркози призывал к диалогу между Украиной и Россией. «Заявления Саркози, несмотря на некоторую их неуклюжесть, по сути отражают то, что мы обсуждаем в кулуарах канцелярий и генеральных штабов: переговоры по украинскому конфликту должны быть», — отметил он.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что на данный момент существуют хорошие условия для мирных переговоров по Украине. По его мнению, в будущем они могут ухудшиться.