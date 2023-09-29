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16:58, 29 сентября 2023Наука и техника

Жирная пища ухудшила память у пожилых людей

Frontiers in Cellular Neuroscience: жирная пища ухудшает память у пожилых людей

Фото: Jeff Sheldon / Unsplash

Ученые из Университета штата Огайо обнаружили, что жирная пища может влиять на клетки мозга, ухудшая память у пожилых людей. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Cellular Neuroscience.

В ходе работы авторы сосредоточились на микроглии и нейронах гиппокампа, которые связаны с обучением и памятью. Они использовали модельные копии клеток, взятые из тканей животных, которые были модифицированы для непрерывного деления, и подвергли их воздействию пальмитиновой кислоты. Это соединение содержится во многих продуктах с высоким содержанием жира, таких как сало, мясо и молочные продукты. Это помогло команде изучить, как пальмитиновая кислота влияет на активацию генов в клетках и на функционирование митохондрий — структур внутри клеток, которые играют важную роль в выработке энергии.

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Оказалось, что пальмитиновая кислота приводит к изменениям в экспрессии генов, связанных с усилением воспаления, как в микроглии, так и в нейронах. Предварительная обработка этих клеток жирной кислотой омега-3, которой богата рыба и морепродукты, оказала защитное действие против усиления воспаления в обоих типах клеток. Однако защитный эффект не распространялся на митохондрии.

Последующие эксперименты на пожилых мышах, которых посадили на диету с высоким содержанием насыщенных жиров, показали нарушения в передачи сигналов в мозге. В частности, у таких животных микроглия уничтожала синапсы быстрее, чем у подопытных на обычном рационе питания. В конечном итоге это приводит к тому, что синапсы не успевают вызревать в достаточном количестве и формировать новые связи, поэтому воспоминания не сохраняются надолго.

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    Елена Апазиди
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