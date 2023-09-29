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19:16, 29 сентября 2023Бывший СССР

В Молдавии план вступления в ЕС вынесли на общественное обсуждение

Глава МИД Молдавии Попеску вынес на общественное обсуждение план вступления в ЕС

Фото: Chen Jin / Globallookpress.com

Власти Молдавии вынесли на общественное обсуждение план по вступлению страны в Европейский союз (ЕС). Его опубликовал глава министерства иностранных дел (МИД) Молдавии Нику Попеску на своей странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Я рад сообщить, что мы подошли к уровню, когда представляем на общественное обсуждение Национальный план присоединения Молдавии к Европейскому союзу», — написал он.

Министр уточнил, что в настоящий момент национальное законодательство оценивается на предмет соответствия законодательству ЕС.

«Приглашаю все заинтересованные стороны принять участие в общественных консультациях и поделиться мнениями и предложениями», — заключил Попеску.

Ранее глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен призвала скорее принять Украину и Молдавию в ЕС, чтобы не допустить их попадания под влияние стран, которые не разделяют ценности блока.

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