Блогерша назвала удешевляющую образ женщины популярную верхнюю одежду

Специалистка по этикету Амира Бессетт, более известная в соцсетях по никнейму @amira.bessette, назвала удешевляющую образ женщины популярную верхнюю одежду. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

По мнению блогерши, отказаться стоит от стеганого оверсайз-пальто. «Ткань, дизайн и излишний объем делают его очень простым. Из-за этого такое пальто никогда не будет выглядеть стильно, изысканно или изящно. Оно не подходит даже для повседневности», — объяснила она.

Кроме того, эксперт призвала избавиться от курток, оформленных камуфляжным принтом. Она отметила, что данные модели верхней одежды больше подходят для службы в армии или для похода.

Также Бессетт считает, что для элегантного и стильного образа не подходят меховые пальто и куртки. «Меховая индустрия безумно жестока, а быть элегантной женщиной — это не только вопрос моды, но и вашего образа мышления», — заключила автор видео.

Ранее Амира Бессетт назвала неуместные в аэропорту вещи, среди которых оказались спортивные костюмы, кроп-топы и укороченные шорты.