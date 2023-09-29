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04:15, 29 сентября 2023Мир

Германия разрешила концерну Rheinmetall производить оружие на Украине

Власти ФРГ разрешили концерну Rheinmetall создать предприятие на Украине

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Власти Германии разрешили оружейному концерну Rheinmetall заниматься производством вооружений на Украине. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что Федеральное антимонопольное ведомство ФРГ дало Rheinmetall согласие на создание совместного предприятия с концерном «Украинская оборонная промышленность». Оно будет заниматься сервисным обслуживанием, а также сборкой, производством и разработкой военной техники. Предприятие будет базироваться в Киеве.

Ранее стало известно, что немецкий концерн Rheinmetall поставил Украине мобильный полевой госпиталь, стоимость заказа составила около девяти миллионов евро. Госпиталь рассчитан на 32 места, среди которых 8 мест для интенсивной терапии. Кроме того, там будут операционная, диагностическая с рентгеном и компьютерной томограммой, лаборатория и аптека.

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    Марина Совина
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