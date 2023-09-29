Германия разрешила концерну Rheinmetall производить оружие на Украине

Власти ФРГ разрешили концерну Rheinmetall создать предприятие на Украине

Власти Германии разрешили оружейному концерну Rheinmetall заниматься производством вооружений на Украине. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что Федеральное антимонопольное ведомство ФРГ дало Rheinmetall согласие на создание совместного предприятия с концерном «Украинская оборонная промышленность». Оно будет заниматься сервисным обслуживанием, а также сборкой, производством и разработкой военной техники. Предприятие будет базироваться в Киеве.

Ранее стало известно, что немецкий концерн Rheinmetall поставил Украине мобильный полевой госпиталь, стоимость заказа составила около девяти миллионов евро. Госпиталь рассчитан на 32 места, среди которых 8 мест для интенсивной терапии. Кроме того, там будут операционная, диагностическая с рентгеном и компьютерной томограммой, лаборатория и аптека.